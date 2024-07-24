Психолог предупредила об опасных последствиях «наказания молчанием»

Практически каждый сталкивался с висхолдингом в детстве, когда родители не объясняли, что вы сделали не так, а наказывали молчанием и заставляли подумать о поведении. Эту же ролевую модель мы часто привносим в отношения, рассказала «Газете.Ru» Анна Завертяева, психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Smart.

«Используя висхолдинг, один партнер заставляет другого чувствовать вину и вынуждает самостоятельно догадываться о том, что произошло. Это состояние очень тяжело воспринимается психикой — мы не умеем читать чужие мысли, а молчание партнера способно сильно ранить и «загнать» в состояние неконтролируемого страха, потому что нам важно получать обратную связь от мира и понимать, что происходит», — объяснила она.

Если мы приобрели модель (паттерн) поведения висхолдинга, во взрослом возрасте можем даже не осознавать, что сейчас используем «наказание молчанием» по отношению к партнеру. Однако, по словам эксперта, «игра в молчанку» может быть также фирменным стилем человека или вредной привычкой.

«У замалчивания проблем может быть несколько причин: страх столкнуться с эмоциями партнера; желание проигнорировать проблему — «не вижу, значит этого не существует»; наказание — «ты сделал не так, как нужно, поэтому я тебя наказываю и не буду разговаривать»; целенаправленное манипулирование — «при помощи висхолдинга легко подсадить партнера на эмоциональные качели и сформировать неврозы: неделю с ним общаться каждые две минуты, а потом резко пропасть на месяц и молчать», — отметила Завертяева.

Также причиной может быть закрытие своих потребностей. В таком случае висхолдинг проявляется неосознанно, а модель такого поведения формируется в детстве. По словам специалиста, при помощи молчания внутренний ребенок пытается увидеть, что он значим, его любят, ценят и принимают.

«Использование висхолдинга в отношениях приводит к тяжелым последствиям: запускается цикл, который сложно остановить: один партнер задает вопросы, второй молчит, первый начинает злиться и впадает в чувство вины, соглашается делать все, лишь бы с ним заговорили, второй радуется, что его молчание привело к таким результатам. Также тот, с кем не разговаривают, начинает испытывать много сильных эмоций: злость, тревогу, безысходность, одиночество, тоску, что может привести к потере доверия и желанию спровоцировать у другого негативную реакцию. В худшем случае «наказание молчанием» может привести к снижению самооценки, полностью уничтожить картину мира или сформировать огромное количество эмоциональных и психологических проблем», — подчеркнула психолог.

Если вы заметили у себя такую проблему, первое, что стоит сделать — определить причину вашего молчания: это подавленная агрессия, устойчивая модель поведения, вы не умеете говорить о своих потребностях или это способ манипуляции.

«Также важно выстраивать общение с партнером, используя «Я-высказывания», без упреков, обид и претензий, говорить о себе, своих чувствах. Если вы не готовы продолжать диалог, то честно скажите об этом партнеру и обсудите все, когда появятся силы», — резюмировала специалист.

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