Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России вырос спрос на умную технику для дома

Жители Воронежа и Петербурга чаще других россиян покупают умную технику для дома

close
100%
Shutterstock/RossHelen

В начале лета 2024 года в России вырос тренд на «умные» гаджеты для дома. Самой популярной категорией товаров в период отпусков стали датчики протечки воды. Это показало исследование ВсеИнструменты.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Спрос на товары категории «Датчики протечки воды» вырос в июне 2024 года на 161% по сравнению с июнем 2023 года. Наибольший спрос зафиксирован в Воронеже (+250%), Краснодаре (+250%), Екатеринбурге (+188%), Санкт-Петербурге (+145%) и Москве (+108%).

На втором месте по популярности среди покупателей России оказались «умные» приборы для освещения (+54%). Третье место в начале лета 2024 года заняла «умная» электрика. Спрос на товары категории вырос на 34%.

В Самаре популярность товаров по сравнению с июнем 2023 года выросла в 5 раз, а в Ростове-на-Дону — в 4. Также «умную» электрику активно покупали в Воронеже (+100%), Екатеринбурге (+100%), Челябинске (+92%) и Санкт-Петербурге (+92%).

Спрос на «умные» выключатели вырос на 9%. Лидерами по интересу к товарам стали жители Санкт-Петербурга (+139%) и Воронежа (+100%). При этом незначительно снизился спрос на терморегуляторы (-8%) для квартир и домов.

Исходя из данных, можно сделать вывод, что Воронеж, Екатеринбург и Санкт-Петербург оказались самыми технологичными регионами, где жители активно покупают себе устройства для «умного» дома.

Ранее россиянам дали советы, как самостоятельно измерить деформации в доме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами