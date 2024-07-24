Треть работодателей используют реферальную программу для привлечения новых сотрудников

Почти у четверти работодателей (24%) постоянно действует система реферальной программы для привлечения новых кадров. 11% отметили, что они используют такую систему только для горящих или приоритетных вакансий. 25% планируют ввести программу, а 40% не планируют этого делать. Это показало исследование сервиса Работа.ру и АШАН Ритейл Россия, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

У 56% компаний, использующих реферальную программу, она распространяется на привлечение сотрудников всех должностей и позиций. В 29% случаях она действует только на рабочий персонал, в 20% — на офисных сотрудников, а в 16% — на массовый персонал. 4% распространяют реферальную программу только на наем топ-менеджмента, а 2% — на руководителей среднего звена.

Чаще всего работодатели выплачивают вознаграждение за устройство кандидатов после прохождения ими испытательного срока, так поступают в 74% случаев трудоустройства рабочего персонала, массового (57%), офисных работников (55%), руководителей среднего звена (45%) и топ-менеджмента.

Также большинство организаций отметили вознаграждение до 10 000 рублей: для рабочего персонала — 66%, массового — 47%, офисного — 38%, руководителей среднего звена — 23% и топ-менеджмента — 21%.

По 27% опрошенных, применяющих реферальную программу для привлечения новых кадров, отметили быстрое закрытие вакансий и повышение вовлеченности сотрудников. 20% респондентов удается таким образом сэкономить на найме, 11% отметили улучшение атмосферы в команде. 9% заметили снижение текучести кадров, у 7% повысилось.

31% пока не видят положительные результаты, а 11% их не отслеживают.

76% респондентов с помощью программ закрывают до 10% вакансий. 16% отметили от 10 до 30%, 2% выбрали от 30 до 50% закрытых вакансий. От 50 до 70% выделили 4% опрошенных, а более 70% отметили 2%.

Ранее российские компании заявили о трудностях с поиском сотрудников на подработку.