Названы лучшие продукты для борьбы с выпадением волос

Выпадение волос может быть следствием разных факторов, в том числе и неправильного питания. О том, какие продукты помогают поддержать здоровье волос, «Газете.Ru» рассказала врач-трихолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Анастасия Берендяева.

«Механизмы развития выпадения волос сложны. На их рост и структуру могут влиять белково-калорийная недостаточность и дефицит микроэлементов в организме. Также острое выпадение волос может быть следствием потери веса или снижения потребления белка. Учитывая эти хорошо известные закономерности, многие пациенты в поисках средств лечения обращаются с просьбой дать им рекомендации по коррекции питания. Нужно учитывать, что одного питания может быть недостаточно, необходимо обследование на наличие выявления дефицита нутриентов», — рассказала трихолог.

По ее словам, дефицит нутриентов может наблюдаться, например, при беременности (в основном это дефицит железа, фолиевой кислоты, цинка), недостаточной инсоляции (витамин Д), веганство/вегетарианство (железо, цинк), при избыточном потреблении яичных белков (биотин), недостаточности питания (поливитаминная недостаточность).

«Железодефицит — самый распространенный из дефицитов нутриентов в мире. Но механизм влияния железа на рост волос сложен и требует индивидуального подхода к пациенту. Самостоятельно же стоит посмотреть присутствуют ли в рационе такие, продукты как говяжья печень, красное мясо, горький шоколад», — отметила врач.

Еще один незаменимый минерал, который важен для здоровья волос, — это цинк. К рискам развития дефицита цинка относят вегетарианство, поскольку биодоступность цинка из овощей ниже, чем из мяса. А употребление большого количества бобовых и цельного зерна, в которых содержатся вещества, связывающие цинк и подавляющие его всасывание, еще больше усугубляют ситуацию, предупредила специалист.

«Неполноценное питание ведет к дефициту незаменимых полиненасыщенных жирных кислот, в частности омега-6, омега-3, также к дефициту селена, который играет роль в защите от окислительного повреждения. Поэтому необходимо пересмотреть продукты питания и обратить внимание на орехи, лосось, мясо, птицу, свиное сало, грибы. И не стоит забывать про листовые овощи, богатые фолиевой кислотой», — добавила трихолог.

Также она обратила внимание, что важно следить за состоянием желудочно-кишечного тракта. По ее словам, есть данные о положительном влиянии приема кишечных про- и пребиотиков на рост волос у пациентов с гнездной алопецией и андрогенетической алопецией.

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