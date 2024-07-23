На юге Украины произошел масштабный пожар

Масштабное возгорание, которое началось в Николаеве на юге Украины днем во вторник, 23 июля, пожарным не удается потушить. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины уточнила, что пожар бушует на открытой территории. Огонь охватил примерно 30 га.

«Процесс тушения очень осложнен из-за отсутствия подъезда техники к очагам горения, высокой растительности», — указали в публикации.

Издание обратило внимание, что на территории, где вспыхнул пожар, существует угроза детонации взрывоопасных предметов.

До этого подполье сообщило об ударе по украинскому аэродрому под Николаевом. По словам координатора николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергея Лебедева, после взрыва местные жители заметили столб дыма, а к месту предполагаемой детонации снарядов выехали бригады скорой помощи.

20 июля в Николаеве произошла серия взрывов.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.