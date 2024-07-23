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«Ингосстрах» прокомментировал иск пострадавших в «Крокусе»

«Ингосстрах» урегулировал упрощенно убытки пострадавших при теракте в «Крокусе»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Страховая компания «Ингосстрах» сообщила, что урегулировала в упрощенном порядке убытки граждан, чье здоровье или имущество пострадало при теракте в «Крокус Сити Холле». Заявление компании приводит РИА Новости.

«Исковое заявление пока к нам не поступало. Риск «теракт» не был включен клиентом в договор страхования гражданской ответственности», — отметили там.

Также там отметили, что убытки клиентов «Ингосстраха», чье здоровье или имущество пострадало в трагедии, были урегулированы в упрощенном порядке.

23 июля стало известно, что коллективное исковое заявление к страховой компании «Ингосстрах» по факту событий в «Крокус Сити Холле» поступило в столичный суд. Истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО «Крокус Интернешнл» и СПАО «Ингосстрах».

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. В тот день в здании должно было состояться выступление группы «Пикник», но незадолго до начала мероприятия внутрь ворвались вооруженные люди. Они начали стрелять в зрителей и поджигать здание.

Ранее сообщалось, что следствие проведет медэкспертизы с потерпевшими при теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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