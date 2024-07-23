Россиянка приехала в гости к дочери и ударила зятя кухонным ножом

Жительница Подмосковья стала фигуранткой уголовного дела после нападения на супруга дочери. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Павловский Посад, куда женщина приехала, чтобы провести время с родственницей. По версии следствия, россиянка взяла кухонный нож и вошла в комнату, где в этот момент спал зять. Москвичка нанесла мужу дочери удар в шею, но завершить начатое не смогла.

«Потерпевший проснулся и успел выставить руку, и тем самым получил колото-резаную рану кисти», – поделились в ведомстве.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело. Во время осмотра места преступления специалисты изъяли кухонный нож и другие предметы. В ведомстве также назначили экспертизу и допросили свидетелей.

Известно, что россиянка была судима четыре года назад по статье о причинении тяжкого вреда здоровью зятя. О деталях этого случая не сообщается.

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