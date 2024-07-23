В Москве открылся штаб общественной поддержки «Единой России»

Жители столицы могут направить свои предложения в народную программу «Единой России» через открывшийся штаб общественной поддержки московского отделения партии. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

На состоявшемся заседании программной комиссии председатель Московской городской думы Алексей Шапошников сообщил, что программа ЕР будет сформирована в августе.

В народную программу войдут разделы, посвященные развитию социальной сферы, транспорта, инфраструктуры ЖКХ, благоустройству, культурным и гуманитарным проектам.

Лидер фракции «Единая Россия» в Мосгордуме Степан Орлов уточнил, что осенью партия учтет поступившие от москвичей предложения во время работы над законопроектом о бюджете столицы на 2025–2027 годы.