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На Украине вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры

В Сумской области вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры

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ДСНС Украины

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины заявили, что в Сумской области вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что пожарная нагрузка была очень высокой, для ликвидации возгорания были задействованы значительные силы и средства.

До этого стало известно, что взрывы, связанные с работой украинских средств противовоздушной обороны, произошли 23 июля в Сумской области на Украине. 

Незадолго до этого в министерстве энергетики Украины сообщали, что энергетический объект, расположенный на севере страны, получил повреждения в результате взрывов.

Представители ведомства не стали уточнять, какому именно сооружению был нанесен ущерб. При этом в публикации подчеркивается, что ситуация в сфере энергетики на Украине остается крайне сложной.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в «Нафтогаз Украины» обеспокоились ударами по газохранилищам.

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