Петербурженка пожаловалась на побои в местной больнице

Петербурженка заявила, что ее избили в больнице Василеостровского района. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам 58-летней женщины, у нее были проблемы с почками, поэтому она обратилась в медучреждение, но оказывать ей какую-либо помощь специалисты не торопились.

«Два часа просидела в коридоре, все это время были нетронуты и анализы, которые я сдала. В итоге я зашла в кабинет и спросила у врача: два часа прошло, вы хоть что-нибудь сделаете?», – поделилась женщина.

После этого медик якобы ударил пациентку. После этого на помощь подошел муж пострадавшей, который приехал вместе с женой, но спустя некоторое время супруга выволокли из кабинета.

«В результате похода у меня сейчас опухшая левая щека, синяк на глазу, синяк на копчике и плече, на колене», – рассказала пострадавшая.

Она обратилась в полицию и уже сняла побои. По словам женщины, представители больницы также обратились в МВД. Паре выписали штраф за пьяный дебош.

По словам источника, знакомого с ситуацией, в день инцидента супруги находились в состоянии алкогольного опьянения. Россиянка ударила врача по лицу, развернулась и упала. Медик попытался ее поднять, но получил удар от супруга пациентки.

В МВД сообщили, что на данный момент проводится проверка.

Ранее россиянка пожаловалась на бездействие полиции в отношении агрессивного мужа.