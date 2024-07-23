В Петербурге полиция пресекла хищение под видом помощи в утилизации отходов

В Санкт-Петербурге полицейские пресекли мошенничество под предлогом помощи в утилизации мусора. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В организации аферы подозревается 54-летний житель Петербурга. Он пообещал представителю коммерческой строительной компании поспособствовать в получении от организации, утилизирующей отходы, талонов на размещение мусора на полигоне в Ленинградской области. При этом посредник потребовал денежное вознаграждение за услуги, которые выполнить не мог.

Оперативники задержали подозреваемого с поличным 22 июля, когда тот получил от строительной организации 10 млн рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 159 УК РФ, он задержан. Расследование продолжается, устанавливаются все лица, причастные к преступлению.

До этого сообщалось, что бывшего поставщика обмундирования для Росгвардии Игоря Шальнова. арестовали за мошенничество.

Ранее бизнесмен из Петербурга заявил о краже миллиона евро из его банковской ячейки.