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СПЧ обратился к послу Армении из-за дискриминации россиян

Глава СПЧ Фадеев обратился к послу Армении из-за дискриминации россиян в аэропорту

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Jan Woitas/Global Look Press

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Российской Федерации Валерий Фадеев обратился к послу Армении в РФ Вагаршаку Арутюняну в связи со случаями дискриминации россиян в аэропорту Еревана. Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.

В публикации отмечается, что в адрес совета поступили обращения от россиян, которые столкнулись с нарушениями своих прав со стороны армянского авиаперевозчика FlyOne и сотрудников международного аэропорта Звартноц.

В письме к Арутюняну подчеркивается, что совет пришел к выводу, что произошедшие ситуации не являются единичными случаями. В СПЧ попросили посла довести до сведения органов власти Армении ситуацию, а также изложить позицию российской стороны о недопустимости подобных инцидентов.

До этого директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Армения обратилась к российской стороне с просьбой вывести временные оперативные группы пограничников РФ.

Он добавил, что российские пограничники останутся в Армении. Они будут выполнять свои обязанности по охране границ с Турцией и Ираном. Бортников утверждает, что об этом просит армянская сторона.

Ранее в партии Пашиняна заявили об отсутствии антироссийской линии в политике Армении.

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