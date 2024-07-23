В Москве мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии после выпадения из окна

Полуторагодовалый ребенок из Москвы попал в больницу после выпадения из окна. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в жилом доме на Медынской улице. Мальчик выпал из окна седьмого этажа. Информация о том, где в этот момент находились родители, отсутствует.

Приехавшие на место медики оперативно доставили его в больницу. Состояние пациента оценивают как тяжелое.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент организована проверка. Результаты мероприятий находятся на контроле в ведомстве.

В прокуратуре напомнили о том, что не стоит оставлять маленьких детей без присмотра.

До этого во Владивостоке под окнами многоэтажки обнаружили живого ребенка. По словам медиков, их вызвали соседи, которые обратили внимание на двухлетнего мальчика. Выяснилось, что он выпал из окна четвертого этажа.

Известно, что отец соорудил ребенку из подушек «лестницу», которая позволяла младшему члену семьи забраться на подоконник. Однако мужчина забыл закрыть окно и ребенок выпал.

Ранее в Башкирии ребенок облокотился на москитную сетку и вылетел из окна шестого этажа.