Неизвестные разбили машину кандидата в депутаты Челябинска от «Справедливой России»

Депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Ларин заявил, что ночью 23 июля неизвестные разбили автомобиль его помощника, кандидата в депутаты городской думы Челябинска Евгения Бакланова от «Справедливой России». Об этом сообщается в Telegram-канале Ларина.

По его словам, это не первый случай, когда избирательный штаб партии сталкивается с угрозами и давлением.

Ларин подчеркнул, что на место инцидента вызвали сотрудников правоохранительных органов, к делу подключится Следственный комитет Российской Федерации.

Депутат заксобрания считает, что произошедшее является расплатой за активную работу Бакланова, а также запугивание кандидатов от партии.

18 июля депутат Государственной думы Российской Федерации Михаил Матвеев заявил, что в Самаре на него напали трое мигрантов.

Матвеев подчеркнул, что трое мигрантов шли по городу и задирали прохожих. Вместе с водителем депутат вышел из автомобиля, чтобы разобраться в ситуации. Как только парламентарий попросил нападавших остановиться, то сразу же получил удар в голову.

20 июля Самарский районный суд отправил под стражу трех обвиняемых в покушении на Матвеева.

Ранее депутат Матвеев рассказал о самочувствии после нападения на него.