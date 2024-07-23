В «Мосэнерго» назвали причину отключения электричества в Мытищах

В «Мосэнерго» прокомментировали информацию об отключении электричества в Мытищах. Комментарий опубликован в официальном Telegram-канале.

«На территории городского округа Мытищи в результате проведения работ строительной организацией была повреждена кабельная линия от ТЭЦ-27», — сообщили в компании.

Там уточнили, что повреждение произошло за пределами территории ТЭЦ-27, аварий на оборудовании электростанции не было. Подача электричества была восстановлена.

Сообщалось, что из-за аварии электричества не было на улицах Юбилейной, Белобородова, Кедрина, а также на 1-м Рупасовском переулке.

До этого жители Краснодара вышли на стихийный митинг из-за долгих перебоев с электричеством в 40-градусную жару: они заблокировали дорогу с требованием «дать свет». На место прибыл мэр города Евгений Наумов – после этого нескольких человек задержали «за оскорбление властей».

Ранее в четырех населенных пунктах Крыма отключили электричество.