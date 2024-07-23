Россиянка поверила аферистам и вложила в мошеннический проект более 11,5 млн рублей

В Башкирии аферисты выманили у 60-летней женщины крупную сумму. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестные представились специалистами по инвестициям. Они предложили россиянке вложить деньги в ценные бумаги, чтобы позже извлечь из этого выгоду.

Женщина согласилась и скачала приложение, после чего вложила в «бизнес» более 11,5 миллиона рублей. Из них восемь миллионов женщина взяла из личных накоплений, более трех миллионов россиянка получила после того, как ей одобрили кредиты.

«Когда аферисты получили крупный куш, они перестали выходить на связь», – поделились в ведомстве.

Россиянка обратилась в полицию. На данный момент аферистов ищут.

В полиции напомнили о том, что не стоит беседовать с теми, кто предлагает зарегистрироваться в брокерской компании.

До этого в Бурятии женщина перевела более 10 миллионов рублей на «безопасный счет». Аферисты заявили, что счета россиянки находятся в опасности и ей нужно оформить кредиты. Пострадавшая выполнила все требования злоумышленников и, лишившись денег, обратилась в полицию.

Ранее россиянка лишилась 11 млн рублей после того, как продиктовала мошенникам номер СНИЛС.