Госдума ограничила взыскание ипотечного жилья по банкротству

Государственная дума разрешила не взыскивать за долги единственное ипотечное жилье, которое приобрел гражданин, проходящий через банкротство — в данном случае предлагается заключить отдельное мировое соглашение с ипотечным кредитором. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно проекту, принятому Госдумой во втором и третьем чтениях сразу, изменения будут внесены в закон «О несостоятельности (банкротстве)». Теперь арбитражный суд получит право утвердить отдельное мировое соглашение, по условиям которого взыскание не может быть обращено на единственное жилье, обремененное ипотекой, и на земельный участок, на котором оно расположено.

В данном случае несогласие финансового управляющего с заключением соглашения не будет учитываться судом.

До этого Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон, защищающий выплаты военнослужащим за участие в специальной военной операции на Украине от списания при банкротстве.

Ранее обвиненный в каннибализме Арми Хаммер признался в банкротстве.