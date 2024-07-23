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Россиянка получила тройной перелом ноги, упав на каблуках

Жительница Подмосковья получила тройной перелом ноги, упав на каблуках

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Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Пушкинской районной больницы помогли 30-летней женщине, которая неудачно упала на каблуках и сломала ногу сразу в трех местах. Об этом минздрав Московской области сообщил в Telegram-канале «Разборчивым почерком».

Пациентке диагностировали оскольчатый перелом костей голени, большой берцовой и малой берцовой костей. Травматологи под анестезией осуществили сращивание костей, закрепив их штифтом и винтами.

«Такой способ позволяет уйти от привычного гипса и исключить риск вторичного смещения, а также последствий в виде тромбоза, остеопороза, артроза», — пояснили медики.

Женщина смогла наступать на поврежденную ногу уже в первый день после операции. Через год пациентке предстоит еще одно вмешательство, на котором врачи удалят все металлические конструкции из ее ноги.

Ранее в Хабаровске врачи спасли женщину, на которую упала бетонная плита.

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