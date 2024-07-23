Президент США Джо Байден поблагодарил ушедшую в отставку главу секретной службы США Кимберли Читл, которая взяла на себя вину за действия своих сотрудников, допустивших покушение на Дональда Трампа. Глава Белого дома также заявил, что скоро назначит нового руководителя ведомства, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Читл приняла решение уйти со своего поста на фоне продвижения в расследовании дела о покушении на Трампа. При этом члены как Республиканской, так и Демократической партии начинали требовать наказать главу Секретной службы.

Читл признала, что посягательство на жизнь кандидата в президенты США — это крупнейший провал Секретной службы за последние десятки лет.

13 июля произошло покушение на экс-президента США Дональда Трампа. В политика выстрелили несколько раз, он был уведен со сцены с окровавленным ухом и госпитализирован. После оказания помощи Трампа выписали из клиники.

Ранее сообщалось, что охрана Трампа переведена в круглосуточный режим до конца избирательной компании.