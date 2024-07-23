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В DHL прокомментировали обнаружение взрывчатки в посылках из Германии

DHL об обнаружении взрывчатки в посылках из ФРГ: они не проходят скрининг

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В транспортной компании DHL Group заявили, что направляемые из Германии в Россию посылки по причине тайны почтовой связи не проходят досмотр с помощью рентгенов, а данные клиентов не хранятся. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании подтвердили, что из Германии в Россию можно отправить посылку, хотя услуги службы быстрой доставки DHL Express на данный момент по этому направлению не предоставляются.

Там подчеркнули, что в целях соблюдения почтовой тайны посылки, предназначенные для России, не проходят скрининг, а данные клиентов не хранятся.

До этого в ФСБ заявили, что в Санкт-Петербурге пресекли канал поставок в Россию из Германии и Италии взрывчатки и электродетонаторов, которые были спрятаны в автозапчастях.

В ведомстве подчеркнули, что по факту обнаружения взрывчатки следственные органы возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Российской Федерации «контрабанда взрывчатых веществ».

Ранее крымчанина осудили за покупку взрывного устройства по заданию украинских спецслужб.

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