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На Украине женщины не стремятся работать на мужских должностях

«Страна.ua»: женщины не спешат заменить на работе мобилизованных мужчин

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Shutterstock/Bannafarsai_Stock

На фоне массовой мобилизации мужчин в ряды Вооруженных сил экономика Украины столкнулась с нехваткой сотрудников: женщины не хотят работать на «мужских» должностях. Об этом в своем Telegram-канале пишет издание «Страна.ua».

В публикации отмечается, что дефицит рабочих рук наблюдается в стране с начала боевых действий и к настоящему времени составляет 8%. Однако ситуация обострилась после вступления минувшей весной нового закона о мобилизации. В одной из крупных компаний не вышли на работу около 80% водителей, в другой крупной сети сейчас «есть только один водитель грузовиков». Не хватает грузчиков, электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, инженеров и работников других специальностей.

Специалисты поясняют, что женщины не хотят переходить на «мужские» должности, даже когда им предлагают повышенную зарплату. Это связано с тем, что они без проблем могут найти более легкую работу за те же деньги.

17 июня на Украине заявили, что работников некоторых специальностей катастрофически не хватает из-за мобилизации. Депутат Верховной Рады Дмитрий Соломчук рассказал, что в больших аграрных компаниях дефицит рабочих рук оценивается в 20%, а в небольших фермерских хозяйствах — до 60%.

Ранее в Минэкономики Украины посчитали, что более 40% предприятий столкнулись с нехваткой кадров из-за мобилизации.

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