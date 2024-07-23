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Геомагнитная буря накроет Землю в среду

ИКИ РАН: 24 июля на Земле начнется геомагнитная буря

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Depositphotos

В среду, 24 июля, на Земле начнется геомагнитная буря средней силы. Об этом на своем сайте сообщили ученые из Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Как считают ученые, с вероятностью 30% с утра, приблизительно с 06.00 мск на Земле начнется слабая магнитная буря (уровня G1), которая к 09.00 усилится до среднего уровня G2. Предполагается, что к 15.00 магнитная буря полностью успокоится.

Надвигающаяся геомагнитная буря может быть вызвана несколькими вспышками на Солнце среднего класса (уровня М), которые произошли накануне, а также еще две вспышки во вторник, 23 июля.

До этого группа американских ученых из университетов штатов Колорадо и Мэриленда пришла к выводу, что солнечные бури могут угрожать не только орбитальным спутникам и системам связи Земли, но и нарушать работу другой критически важной инфраструктуры, включая трубопроводы.

Ранее ученые назвали опасные для людей последствия магнитных бурь.

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