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Российская школьница забеременела от 24-летнего рецидивиста

В Нижегородской области 15-летняя девушка забеременела от 24-летнего рецидивиста

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brizmaker/Shutterstock/FOTODOM

В Нижегородской области 15-летняя школьница забеременела от совершеннолетнего местного жителя. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девушка проживает в городе Ветлуга. Школьница сама рассказала о своем положении инспектору подразделения полиции по делам несовершеннолетних. Отцом ребенка, предположительно, может быть 24-летний молодой человек, который уже имеет судимость за связь с другой несовершеннолетней. По информации СМИ, в 2023 году мужчина был осужден и приговорен к 360 часам исправительных работ.

До этого в Павлодаре 12-летняя девочка забеременела и родила ребенка от несовершеннолетнего родственника. На положение девочки обратили внимание учителя, заметившие, что после длительных каникул у ученицы округлился живот.

Ранее в Тверской области восьмиклассница забеременела от 22-летнего мужчины.

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