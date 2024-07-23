Российская школьница забеременела от 24-летнего рецидивиста

В Нижегородской области 15-летняя школьница забеременела от совершеннолетнего местного жителя. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девушка проживает в городе Ветлуга. Школьница сама рассказала о своем положении инспектору подразделения полиции по делам несовершеннолетних. Отцом ребенка, предположительно, может быть 24-летний молодой человек, который уже имеет судимость за связь с другой несовершеннолетней. По информации СМИ, в 2023 году мужчина был осужден и приговорен к 360 часам исправительных работ.

До этого в Павлодаре 12-летняя девочка забеременела и родила ребенка от несовершеннолетнего родственника. На положение девочки обратили внимание учителя, заметившие, что после длительных каникул у ученицы округлился живот.

Ранее в Тверской области восьмиклассница забеременела от 22-летнего мужчины.