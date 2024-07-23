Россиянка не смогла получить выплату за участника СВО из-за его отравления водкой

Жительнице Башкирии отказали в получении выплат за отправившегося на СВО мужа. Об этом сообщает «Медиакорсеть» со ссылкой на Бирский межрайонный суд Республики Башкортостан.

По данным суда, мужчина должен был отправиться в военную часть в Челябинской области. Для этого он сел на поезд, но уже в Сызрани его обнаружили без сознания, спасти пассажира не удалось.

В крови мужчины обнаружили высокое содержание спирта, рядом с ним – шесть пустых бутылок из-под водки. По версии медиков, россиянин отравился этиловым спиртом.

«Страховая компания отказала вдове мобилизованного бойца и трем его детям в выплате», – сообщается в публикации.

Суд также не поддержал женщину, так как выплату от государства можно получить только в случае, если ранение или болезнь он получил на фронте. В результате россиянке не удалось получить выплату в размере шести миллионов рублей.

Ранее арендатор выгнал вдову участника СВО из собственного магазина в Подмосковье.