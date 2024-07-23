Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка не смогла получить выплату за участника СВО из-за его отравления водкой

В Башкирии вдове отказали в выплате за участника СВО из-за отравления водкой

close
100%
Shutterstock

Жительнице Башкирии отказали в получении выплат за отправившегося на СВО мужа. Об этом сообщает «Медиакорсеть» со ссылкой на Бирский межрайонный суд Республики Башкортостан.

По данным суда, мужчина должен был отправиться в военную часть в Челябинской области. Для этого он сел на поезд, но уже в Сызрани его обнаружили без сознания, спасти пассажира не удалось.

В крови мужчины обнаружили высокое содержание спирта, рядом с ним – шесть пустых бутылок из-под водки. По версии медиков, россиянин отравился этиловым спиртом.

«Страховая компания отказала вдове мобилизованного бойца и трем его детям в выплате», – сообщается в публикации.

Суд также не поддержал женщину, так как выплату от государства можно получить только в случае, если ранение или болезнь он получил на фронте. В результате россиянке не удалось получить выплату в размере шести миллионов рублей.

Ранее арендатор выгнал вдову участника СВО из собственного магазина в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами