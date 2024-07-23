В Роскачестве объяснили, как не нарваться на мошеннический сайт

Перед тем как совершить покупку или ввести личные данные, важно проверять сайты, поскольку они могут быть созданы мошенниками. Об этом в беседе с RT предупредили представители Роскачества.

«Обращайте внимание на адресную строку браузера, она должна начинаться с https://, а дата создания сайта не должна быть «на днях». Никому не сообщайте свои персональные и платежные данные, особенно это касается номера карты и кода подтверждения операций», — отметили в Роскачестве.

В случае перевода денежных средств через подозрительный сайт, или при оставлении там личных данных, специалисты советуют сразу заблокировать карту, подать заявление в банк, обратиться в полицию и связаться со страховой компанией.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев до этого рассказал, как распознать мошенников. По его словам, важно понимать, что злоумышленники давят на жертву через страх потерять что-либо или, напротив, шанс получить большую выгоду.

Он призвал не вестись на предложения о льготах и скидках от государственных органов, а также напомнил, что сотрудники банков, ФСБ, социальных фондов и других организаций не звонят россиянам самостоятельно по телефону или через мессенджеры.

Ранее эксперт объяснил, как действовать, столкнувшись с кибермошенниками.