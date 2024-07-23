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Глава Секретной службы США уходит в отставку после покушения на Трампа

CNN: глава Секретной службы подала в отставку из-за покушения на Трампа

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Morry Gash/AP

Руководитель Секретной службы США Кимберли Читл подала заявление об отставке после того, как взяла на себя вину за действия своих сотрудников, допустивших покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что Читл решила уйти на фоне того, как американские законодатели все глубже продвигались в расследовании действий агентов во время посягательства на жизнь Трампа, а представители как Республиканской, так и Демократической партии начинали требовать наказать главу Секретной службы.

Кроме того, по данным CNN, многих конгрессменов возмутило, что Читл, явившись для дачи публичных показаний в комитет по надзору, проигнорировала многие вопросы законодателей.

13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. В политика выстрелили несколько раз, он был уведен со сцены с окровавленным ухом и госпитализирован. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Сообщалось, что стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании Томас Мэттью Крукс мог страдать тяжелым депрессивным расстройством.

Ранее стало известно, что Трамп встретился с главой Секретной службы США после покушения.

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Покушение на Трампа
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