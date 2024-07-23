Госдума увеличила штрафы за самовольное подключение к водопроводу

Государственная дума РФ на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей за незаконное использование и подключение к системам водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект устанавливает штрафы за самовольное подключение и пользование централизованными системами водоснабжения и водоотведения: для граждан от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей.

Данная инициатива была внесена в Госдуму в январе законодательным собранием Красноярского края. Изменения вносятся в статью 7.20 КоАП. Сейчас штраф для гражданских лиц за те же нарушения составляет до 1,5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 3 тыс. рублей. Для юридических лиц штраф составляет до 30 тыс. рублей.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, которым установил штрафы до 500 тысяч рублей за самостоятельную замену внутридомового и внутриквартирного газового оборудования без вызова специалистов.

Ранее Госдума ввела штрафы за информацию о наркотиках.