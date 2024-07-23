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Нелегальных мигрантов в Британии собираются выселить с баржи Bibby Stockholm

Власти Британии отказались от размещения нелегальных мигрантов на барже

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Toby Melville/Reuters

Власти Британии отказались от размещения нелегальных мигрантов на барже Bibby Stockholm, которая до этого момента вмещала 400 просителей убежища. Об этом телеканалу Sky News сообщила министр пограничной безопасности и вопросов убежища Анджела Игл.

«Bibby Stockholm будет использоваться до истечения срока действия контракта в январе 2025 года», — заявила Игл.

Телеканал утверждает, что власти сэкономят более £20 млн после прекращения контракта на эксплуатацию судна. Министр же заявила, что новое британское правительство намерено «навести порядок в системе предоставления убежища» для того, чтобы система работала эффективно и жестко.

В январе 2024 года депутаты палаты общин (нижней палаты) парламента Великобритании одобрили в третьем чтении законопроект о высылке нелегальных мигрантов в Руанду.

Ранее на британском фестивале запустили надувную лодку с «беженцами».

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