Нелегальных мигрантов в Британии собираются выселить с баржи Bibby Stockholm

Власти Британии отказались от размещения нелегальных мигрантов на барже Bibby Stockholm, которая до этого момента вмещала 400 просителей убежища. Об этом телеканалу Sky News сообщила министр пограничной безопасности и вопросов убежища Анджела Игл.

«Bibby Stockholm будет использоваться до истечения срока действия контракта в январе 2025 года», — заявила Игл.

Телеканал утверждает, что власти сэкономят более £20 млн после прекращения контракта на эксплуатацию судна. Министр же заявила, что новое британское правительство намерено «навести порядок в системе предоставления убежища» для того, чтобы система работала эффективно и жестко.

В январе 2024 года депутаты палаты общин (нижней палаты) парламента Великобритании одобрили в третьем чтении законопроект о высылке нелегальных мигрантов в Руанду.

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