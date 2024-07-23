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Захватившему заложников в ростовском СИЗО вынесли приговор

Участника захвата заложников в ростовском СИЗО приговорили к 20 годам колонии

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Shutterstock

Южный окружной военный суд вынес приговор Малику Гандалоеву, захватившего заложников в ростовском СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что приговор вынесен по ранее возбужденному в его отношении делу об участии террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ), а также в изготовлении и хранении взрывчатки.

Суд постановил признать Гандалоева виновным в преступлении, ему было назначено 20 лет колонии.

До этого гособвинение потребовало для одного из участников захвата заложников в ростовском СИЗО Малика Гандалоева 22 года лишения свободы по обвинению в участии в террористической организации «Исламское государст, а также в изготовлении и хранении взрывчатки.

Следствие утверждало, что в 2022-2023 годах Гандалоев вместе со своим братом и знакомым купили в Астрахани элементы для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ). После этого они вернулись в Ингушетию, где ушли в горы и записали видео, в которых дали присягу на верность амиру террористической организации.

Позднее, в феврале-марте 2023 года, Гандалоев с сообщниками соорудили СВУ, которое собирались использовать для выполнения поручений от кураторов из ИГ. В апреле того же года они были задержаны.

Ранее были уволены четыре сотрудника СИЗО Ростова-на-Дону.

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Захват заложников в Ростове
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