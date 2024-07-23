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Юрист рассказал, как распознать мошенников

Юрист Соловьев: мошенники могут давить на жертву через страх потерять что-либо

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Shutterstock

Россиянам важно понимать, что мошенники давят на жертву через страх потерять что-либо или, напротив, шанс получить большую выгоду, чтобы не попадаться на их уловки. Об этом «Москве 24» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он призвал не вестись на предложения о льготах и скидках от государственных органов, а также напомнил, что сотрудники банков, ФСБ, социальных фондов и других организаций не звонят россиянам самостоятельно по телефону или через мессенджеры.

«Есть установленные регламенты — инструкции и приказы, которые формализуют общение государственного органа с гражданами. В любом случае сначала человеку приходит письменный запрос, повестка, приглашение. Если же вам звонят из той или иной организации, это мошенники», — подчеркнул Соловьев.

При поступлении таких звонков юрист советует прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в ведомство по официальному номеру учреждения, чтобы проверить информацию. Аналогичного правила он рекомендует придерживаться при общении со знакомыми, которые просят перевести деньги на их счет.

Исследование, проведенное сервисом «Работа.ру», до этого показало, что почти четверть россиян (24%) ежедневно беспокоят телефонные мошенники. 37% опрошенных злоумышленники звонят раз в неделю, 24% — несколько раз в месяц, 10% — несколько раз в год.

Ранее сообщалось, что российского военного лишили свободы и оштрафовали за обман пенсионеров.

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