Восхождения на Эльбрус теперь будут официально подсчитываться

На Эльбрусе, высочайшей точке Европы, установили счетчик восхождений, которого хватит на 50 лет работы. Об этом в Telegram-канале заявил полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

«На вершине Эльбруса установили первый в мире счетчик восхождений. Счетчик позволяет одним нажатием рычага учитывать каждое восхождение. Надежные и прочные материалы, из которых собран прибор, позволят ему прослужить до 50 лет и учесть до миллиона восхождений», — заявил Чайка.

Заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев добавил, что счетчик был установлен энтузиастами из Санкт-Петербурга при поддержке сотрудников отряда — на установку счетчика были получены необходимые документы.

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