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В Подмосковье жители одного района дважды за неделю встретили медведей

Под Сергиевым Посадом жители дважды за неделю встретили медведей

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Сергиев Посад Life/VK

Жители Сергиево-Посадского округа рассказали, что дважды за неделю столкнулись с медведями рядом с населенными пунктами. Об этом сообщает Telegram-канал «Сергиев Посад Life».

Первая встреча с лесным гостем состоялась у жительницы деревни Пустое Рождество 19 июля: женщина сняла на камеру, как медведь-подросток зашел на ее садовый участок, чтобы полакомиться ягодой. В другой раз зверя (уже другого) заметили дачники из СНТ «Луч 1» 23 июля. По словам очевидцев, они шли в сторону поселка Новый, а зверя заметили на расстоянии 200 метров от дороги.

До этого в Новосибирской области мужчина с 12-летним сыном встретили медведя во время охоты на уток: мужчина получил рваную рану руки, ребенок не пострадал. Им удалось спрятаться от зверя в овраге, пока животное отвлеклось на выстрел в глубине леса.

Ранее в Охе медведица с медвежатами напала на мужчину во дворе дома.

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