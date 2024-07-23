Диетолог перечислила продукты, вызывающие зависимость

Все зависимости — это воздействие на мозг тех или иных компонентов, которые содержатся в продуктах. Об этом в интервью Общественной Службе Новостей напомнила диетолог Полина Журавлева. Если не брать во внимание алкоголь, опасным «наркотиком», по ее словам, является сахар.

«Частое употребление сладкого может привести к формированию зависимости, когда человеку хочется все больше и больше сладкого, чтобы получить тот же уровень удовольствия. Со временем количество сладкого увеличивается, эффекта былого уже нет, а диабет заработан. С этим нужно быть осторожнее», — предупредила специалист.

Аналогичный эффект имеет жирная пища, которая подобно сахару стимулирует выработку дофамина (гормона счастья), продолжила она. В списке, по словам диетолога, также мучное и кофе, вызывающие быстрое привыкание.

Бизнес-психолог, гештальт-терапевт Psy Follow Ксения Ким до этого говорила, что один из самых эффективных способов профилактики зависимостей — самопознание и личностное развитие. По ее словам, важно развивать в себе способность справляться со стрессовыми ситуациями, не прибегая к тому, что вызывает привыкание, будь то алкоголь, сигареты или сладости.

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