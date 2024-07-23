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Отец и сын на сапбордах случайно заплыли в Россию и не вернулись

Отец и сын на сапбордах случайно приплыли в Россию из Латвии, их задержали

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Shutterstock

Отец и сын, сплавляясь на сапбордах по реке Зилупе случайно приплыли в Россию из Латвии. Об этом пишет Delfi.

По информации Государственной пограничной службы Латвии инцидент был зафиксирован 21 июля в Лудзенском крае на приграничной реке Зилупе. В России эта река называется Синяя и протекает по границе Псковской области). Отмечается что латвийские пограничники заметили нарушителей, но не успели ничего предпринять.

Нарушителей границы задержали в России, после чего латвийские пограничники официально запросили у российской стороны информацию о статусе задержанного лица. Уточняется, что ни мужчина, ни его сын в Латвию так и не вернулись.

До этого сообщалось, что Госпогранслужба Украины задержала 60-летнего гражданина США, которой путешествовал по реке Дунай на каяке и случайно заплыл на территорию Украины.

Ранее солдаты КНДР случайно зашли на южнокорейскую территорию.

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