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В Краснодарском крае четыре ребенка пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

112: в Краснодарском крае 15 человек пострадали в аварии с автобусом

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ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае более десяти человек пострадали во время ДТП с пассажирским автобусом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, к медикам обратились 15 человек, девять из них, включая четверых детей, были госпитализированы в Северскую больницу.

На кадрах с места инцидента заметно, что некоторые люди успешно выбрались из салона и забрали личные вещи.

На данный момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства произошедшего. Помимо специалистов ведомства, на месте находятся спасатели.

Инцидент произошел недалеко от поселка Ильский, на трассе. По словам очевидцев, фура выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом, после чего он улетел с дороги и перевернулся. Водитель габаритного транспорта скрылся.

Пассажиры, находившиеся в салоне второго участника ДТП, не смогли выбраться самостоятельно, им понадобилась помощь местных жителей. Спустя некоторое время на место прибыли спасатели.

Ранее в Польше столкнулись грузовик и автобус с украинцами.

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