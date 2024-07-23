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В Петербурге гости бара устроили массовую драку и кидались в персонал пивными кружками

В Петербурге посетители паба устроили массовую драку

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Shutterstock/Maksym Fesenko

Гости паба в Петербурге устроили пьяный дебош. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Зачинщиками, по данным источника, стали два посетителя. Сначала между ними произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. Позже к ней присоединились другие гости.

«Некоторых участников периодически отправляли на пол, но, как ни странно, они сразу поднимались на ноги и с новой силой кидались в бой, в надежде взять реванш», – сообщается в публикации.

Работник за барной стойкой пытался остановить конфликт, но вместо того, чтобы разойтись, дебоширы стали бросать в него тарелки и пивные кружки.

В результате одного из посетителей направили в больницу. Еще одного гостя задержали и отправили в отдел полиции.

Как сообщает «Фонтанка», по предварительным данным, никто из участников не получил серьезных травм. Всего полицейские задержали четверых человек, они являются иностранцами. По словам владельца, дебоширы нанесли ущерб заведению на более чем 130 тысяч рублей.

Ранее в Первоуральске мужчина с ножом устроил драку на детском празднике.

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