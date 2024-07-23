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Россиянам рассказали о последнем шансе купить арбузы недорого

Бахчевод Пономарев: арбузы в России могут подорожать на 50%

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Специалист по выращиванию бахчевых культур Роман Пономарев заявил, что у россиян остался последний шанс купить арбуз по низкой цене. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Он подчеркнул, что в предыдущие годы наблюдался избыток арбузов, половина из них оставалась на полях. В 2024 году совершенно иная ситуация — урожай снизился из-за нашествия трипса. Из-за него арбуз может не набрать даже 50% массы.

Пономарев считает, что в этом году может произойти рост цен на арбузы. В 2023 году оптовый килограмм этой ягоды стоил 10-12 рублей. В этом — уже 15-18 рублей.

До этого врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала, определить наличие пестицидов в арбузах и дынях по внешнему виду невозможно, но плоды, продающиеся в магазинах, в большинстве случаев безопасны. По ее словам, продукты, поступающие в легальную торговлю, проходят проверки на содержание вредных веществ, а также имеют все необходимые документы.

Она добавила, что помимо безопасности, важно обращать внимание на качество плодов. Они должны быть целыми, чистыми и не перезрелыми.

Ранее эксперт объяснил, почему ранние арбузы несладкие.

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