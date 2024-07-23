В суд поступил коллективный иск к страховой компании после теракта в «Крокусе»

Коллективное исковое заявление к страховой компании по факту событий в «Крокус Сити Холле» поступило в столичный суд. Об этом сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

«Поступил коллективный иск граждан, находившихся в концертном зале «Крокус сити холл», и родственников погибших в результате трагических событий 22 марта 2024 года, к СПАО «Ингосстрах»», — говорится в сообщении.

Истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО «Крокус Интернешнл» и СПАО «Ингосстрах».

До этого очевидица нападения Анастасия Родионова заявила, что сотрудники следственных органов продолжают допрашивать людей, находившихся в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области в день теракта.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. В тот день в здании должно было состояться выступление группы «Пикник», но незадолго до начала мероприятия внутрь ворвались вооруженные люди. Они начали стрелять в зрителей и поджигать сидения.

Ранее сообщалось, что следствие проведет медэкспертизы с потерпевшими при теракте в «Крокусе».