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В Молдавии осудили отставку директора ансамбля «Жок» после выступления в России

Депутат Таубер осудила отставку главы ансамбля «Жок» после гастролей в РФ

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Vladislav Culiomza/Reuters

Депутат парламента Молдавии Марина Таубер, представляющая оппозиционный блок «Победа», резко осудила отставку руководителя ансамбля народного танца «Жок» Алены Стрымбяну, последовавшую после выступления коллектива в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Директора ансамбля народного танца «Жок» Алену Стрымбяну сняли с должности. Ансамблю не простили выступление его участников на форуме в Санкт-Петербурге. Танцоры представляли Молдавию, общими усилиями мы рассказывали о нашей культуре и традициях», – заявила Таубер.

Парламентарий подчеркнула, что подобное решение властей республики приравнивает продвижение культуры к преступлению.

Минкульт Молдавии 14 июня принял решение отстранить Стрымбяну от должности на время проверки деятельности коллектива. Причиной стало выступление танцоров коллектива на Петербургском международном экономическом форуме. Участники ансамбля подали петицию в поддержку своего руководителя. Позже стало известно, что Стрымбяну была отправлена в отставку.

До этого Таубер заявила, что народные протесты в Молдавии будут усиливаться на фоне недовольства граждан положением в стране.

Ранее сообщалось, что правительство Молдавии готовится принять новую Национальную стратегию обороны, в которой Россия будет объявлена главной угрозой безопасности страны.

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