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Ректор МГЮА поддержал закон о повышении размера судебных госпошлин

Ректор МГЮА Блажеев: увеличение госпошлин повысит эффективность работы судов

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Увеличение размера госпошлин в судах повысит число споров, которые будут урегулированы сторонами самостоятельно во внесудебном порядке, считает ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина, кандидат юридических наук, профессор Виктор Блажеев.

По мнению профессора, увеличению судебных пошлин даст финансовый источник для повышения эффективности судебной системы — результат будет заметен как гражданам, так и организациям.

«Дополнительные сборы могут пойти на модернизацию судебной инфраструктуры, цифровизацию сервисов и повышение удобства судопроизводства для участников процесса», — заявил Виктор Блажеев.

Он убежден, что действующие в настоящее время слишком низкие ставки пошлины не стимулируют участников гражданского оборота к добровольному исполнению обязательств, а также к более активному использованию альтернативных примирительных процедур.

С его мнением согласился председатель правления Ассоциации юристов России, доктор юридических наук, заслуженный юрист России Владимир Груздев.

«В настоящее время судьи всех уровней вынуждены отвлекать значительную часть своего трудового ресурса на рассмотрение бесспорных требований, в результате чего у них остается гораздо меньше времени на разрешение действительно сложных споров», — констатировал Владимир Груздев.

Председатель правления Ассоциации юристов России пояснил, что от этого страдают не только сами судьи и сотрудники аппаратов судов, но и представители юридического сообщества, участники процесса.

«Повышение пошлин способно в лучшую сторону изменить эту ситуацию», -— сказал он.

Груздев уточнил, что теперь неправая сторона заранее будет осознавать, что может понести расходы по пошлине.

«Это будет стимулировать неправую сторону к исполнению обязательства в добровольном порядке, не доводя дело до суда», — добавил профессор.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие индексацию размера госпошлин для дел, рассматриваемых Верховным Судом РФ, судами общей юрисдикции, мировыми судьями и арбитражными судами.

По мнению парламентариев, принятые поправки повысят эффективность судебной системы. Значительная часть полученных средств станет еще одним источником доходов муниципальных бюджетов.

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