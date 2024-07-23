92-летняя пенсионерка из Ленобласти через суд доказала, что жила в блокадном Ленинграде

В Ленинградской области 92-летняя женщина получила знак «Жителю блокадного Ленинграда» через суд. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Пожилая женщина, в настоящее время проживающая в Сосновом Бору, обратилась в администрацию Ломоносовского района Ленинградской области и попросила присвоить ей статус жителя блокадного Ленинграда. Однако власти отказали пенсионерке, так как не смогли найти этому подтверждения.

Тогда за дело взялись прокуроры, им удалось доказать, что женщина находилась в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 28 марта 1942 года, а затем была эвакуирована. Суд также встал на сторону пенсионерки и обязал районную администрацию присвоить ей статус блокадницы.

Теперь, как отмечается, женщине положены ежемесячные выплаты (в 2024 году – 3774 рубля), а также компенсация за оплату коммунальных услуг и другие льготы.

Ранее мэр Салавата отсудил 70 тыс. рублей у пенсионерки за критику в соцсетях.