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92-летняя пенсионерка из Ленобласти через суд доказала, что жила в блокадном Ленинграде

В Ленобласти 92-летней женщине присвоили статус блокадницы через суд

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Ленинградской области 92-летняя женщина получила знак «Жителю блокадного Ленинграда» через суд. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Пожилая женщина, в настоящее время проживающая в Сосновом Бору, обратилась в администрацию Ломоносовского района Ленинградской области и попросила присвоить ей статус жителя блокадного Ленинграда. Однако власти отказали пенсионерке, так как не смогли найти этому подтверждения.

Тогда за дело взялись прокуроры, им удалось доказать, что женщина находилась в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 28 марта 1942 года, а затем была эвакуирована. Суд также встал на сторону пенсионерки и обязал районную администрацию присвоить ей статус блокадницы.

Теперь, как отмечается, женщине положены ежемесячные выплаты (в 2024 году – 3774 рубля), а также компенсация за оплату коммунальных услуг и другие льготы.

Ранее мэр Салавата отсудил 70 тыс. рублей у пенсионерки за критику в соцсетях.

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