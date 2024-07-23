Петербургский экс-бизнесмен без прав проехал на красный и отправил ребенка в реанимацию

В Петербурге экс-бизнесмен проехал на красный свет и отправил ребенка в реанимацию. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел в Красносельском районе на улице Ветеранов. Мужчина на внедорожнике Chery Tiggo проехал на красный свет светофора и сбил 12-летнего шестиклассника, который переходил дорогу на зеленый свет.

После произошедшего ребенка в тяжелом состоянии доставили в детскую больницу и поместили в реанимацию. Врачи диагностировали у него переломы ребер, ключиц, разрыв легкого, селезенки и сотрясение мозга.

Сообщается, что сидевший за рулем автомобиля 40-летний житель Выборгского района является обанкротившимся бизнесменом, который ранее занимался ремонтом детских садов и школ. Предварительно, по данным «Фонтанки», у виновника аварии отсутствуют водительские права.

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