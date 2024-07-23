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Педагог католической школы домогалась ученика и отправляла ему интимные фото

NYP: в США учитель католической школы домогалась подростка

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New Castle County police

В штате Делавэр педагог католической школы домогалась несовершеннолетнего ученика и отправляла ему свои интимные фото. Об этом сообщает New York Post.

24-летнюю Аланис Пиньон обвиняют в нескольких эпизодах домогательств в отношении учеников католической школы Святой Марии Магдалины. По данным полиции штата, в телефоне педагога была найдена личная переписка со многими учащимися. При этом одному из мальчиков молодая женщина отправляла откровенные снимки, вступала ли она в более близкие отношения с несовершеннолетними, устанавливается.

Руководство образовательного учреждения уверяет, что перед тем, как принять педагога на работу, служба безопасности проверяла ее на предмет правонарушений в отношении детей. До суда обвиняемая отпущена под залог в размере 46 тыс. долларов.

До этого сообщалось, что в США учительница изнасиловала подростка в школьном классе. 46-летняя Мишель Солис несколько лет домогалась мальчика, она писала ему сообщения непристойного содержания, а в октябре 2023 года вступила с ребенком в интимную связь в школьном классе. Американка призналась в совершенном преступлении.

Ранее учительница совратила и изнасиловала ученицу вместе со своим мужем.

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