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Студента-медика в Петербурге осудили по делу о взятках от абитуриентов

Студента-медика осудили на 6,5 лет по делу о взятках за сдачу экзаменов

Студент-медик в Петербурге получил 6,5 лет колонии по делу о взятках за сдачу экзаменов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сообщается, что молодой человек являлся посредником при передаче взяток при поступлении.

«Суд установил, что в период с сентября 2019 года по декабрь 2021 года Рахимов <...> выступил посредником при передаче 9 учащимися взяток на общую сумму более 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Деньги он получал за успешные сдачи зачетов и получение положительных оценок за экзамены по различным дисциплинам. Сообщается, что от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей молодой человек каждый раз оставлял себе в качестве выручки.

Незадолго до этого в Перми поймали с поличным мужчину, который пытался передать налоговику 500 тыс. рублей, спрятанные в листьях салата.

Сотрудник коммерческой организации, проверку которой некоторое время назад начали в налоговой, решил откупиться от ФНС.

Ранее российского адвоката задержали за посредничество при передаче взятки 12 млн рублей.

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