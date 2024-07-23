В Кузбассе задержали директора института угля

В Кемеровской области задержали директора института угля Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения РАН по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По версии следователей, мужчина, действуя в сговоре с другими сотрудниками, передал учрежденной им же компании, патент на использование интеллектуальной собственности института в ходе исследований. При этом деньги за осуществление работ получало юрлицо, несмотря на то, что выполняли их сотрудники института. В результате научному центру был причинен ущерб на сумму свыше 8 млн рублей.

В настоящее время в квартире и на местах работы подозреваемого проходят обыски, а суд готовится избрать ему меру пресечения.

До этого сообщалось, что бывшего главу концерна «Автоматика» Андрея Моторко, арестованного в рамках дела о мошенничестве, перевели из СИЗО под домашний арест.

По данным следствия, «Автоматика» представила купленные в КНР антенные системы для обеспечения спутниковой связи в транспорте как собственную разработку. Благодаря этому она получила от министерства промышленности и торговли РФ субсидию в размере 300 млн рублей.

Ранее стало известно, что на руководство Балашихинского литейно-механического завода завели дело.