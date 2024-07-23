Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог напомнил о героизме советских воинов при освобождении Пскова от фашистов

Политолог Киселев: жители Пскова стойко переносили ужасы немецкой оккупации

close
100%
Анатолий Гаранин/РИА «Новости»

Город Псков не раз находился на острие борьбы русского мира с западными интервентами. Но ливонцы, поляки, шведы и немцы непременно ломались о «твердыню русского духа», заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев.

Эксперт напомнил, что в этом году Псков, город с более чем тысячелетней историей, отмечает одну из наиболее значимых дат — восьмидесятилетие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«23 июля 1944 года героическими усилиями 128-й и 376-й краснознаменных дивизий Псков был полностью освобожден от стремительно отступающих частей вермахта, что позволило развить наступление на Тарту и Ригу», — отметил Максим Киселев.

Он указал на то, что Псков, находившийся тогда в непосредственной близости к западным границам страны Советов, одним из первых почувствовал на себе все ужасы немецкой оккупации.

«Советские граждане были вынуждены, подобно рабам, трудиться в трудовых лагерях в немыслимых условиях. Геноцид коснулся всех — от партизан до обычных сельских жителей, уничтожено было более 3 тыс. деревень, были организованы концлагеря на территории всей Псковской области», — констатировал политолог.

Так, в поселке Моглино было замученно более 500 человек. Именно в Пскове был представлен широкий национальный состав карателей и коллаборантов: испанцы и эстонцы, бандеровцы и власовцы, которые проявляли особую жестокость.

«Несмотря на зверства нацистов, псковичи стойко переносили лишения и ужасы оккупации», — подчеркнул эксперт.

В начале 1944 года командование Красной Армии предприняло попытку прорыва знаменитой линии «Пантера» — фортификационных сооружений, которые, по замыслу Гитлера, должны были сдержать «красную угрозу».

После неудачной попытки был сформирован 3-й Прибалтийский фронт, призванный сосредоточиться на освобождении Прибалтики от захватчиков. 17 июля 1944 года состоялся прорыв, вызвавший массовое бегство немцев и частичное обрушение фронта, напомнил Киселев.

23 июля исполняется 80 лет со дня освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами