Политолог напомнил о героизме советских воинов при освобождении Пскова от фашистов

Город Псков не раз находился на острие борьбы русского мира с западными интервентами. Но ливонцы, поляки, шведы и немцы непременно ломались о «твердыню русского духа», заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев.

Эксперт напомнил, что в этом году Псков, город с более чем тысячелетней историей, отмечает одну из наиболее значимых дат — восьмидесятилетие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«23 июля 1944 года героическими усилиями 128-й и 376-й краснознаменных дивизий Псков был полностью освобожден от стремительно отступающих частей вермахта, что позволило развить наступление на Тарту и Ригу», — отметил Максим Киселев.

Он указал на то, что Псков, находившийся тогда в непосредственной близости к западным границам страны Советов, одним из первых почувствовал на себе все ужасы немецкой оккупации.

«Советские граждане были вынуждены, подобно рабам, трудиться в трудовых лагерях в немыслимых условиях. Геноцид коснулся всех — от партизан до обычных сельских жителей, уничтожено было более 3 тыс. деревень, были организованы концлагеря на территории всей Псковской области», — констатировал политолог.

Так, в поселке Моглино было замученно более 500 человек. Именно в Пскове был представлен широкий национальный состав карателей и коллаборантов: испанцы и эстонцы, бандеровцы и власовцы, которые проявляли особую жестокость.

«Несмотря на зверства нацистов, псковичи стойко переносили лишения и ужасы оккупации», — подчеркнул эксперт.

В начале 1944 года командование Красной Армии предприняло попытку прорыва знаменитой линии «Пантера» — фортификационных сооружений, которые, по замыслу Гитлера, должны были сдержать «красную угрозу».

После неудачной попытки был сформирован 3-й Прибалтийский фронт, призванный сосредоточиться на освобождении Прибалтики от захватчиков. 17 июля 1944 года состоялся прорыв, вызвавший массовое бегство немцев и частичное обрушение фронта, напомнил Киселев.

23 июля исполняется 80 лет со дня освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков.