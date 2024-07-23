Россиянин ударил собутыльника топором по голове и стал фигурантом дела

В Ленобласти 47-летний мужчина после застолья ударил 29-летнего собутыльника топором по голове. Об этом сообщает МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 21 июля в квартире на улице Дмитриева в Луге. В полицию поступило сообщение о драке, и правоохранители прибыли на место.

Полицейским удалось установить, что у двух мужчин после совместного распития алкоголя возник конфликт, который позже перерос в драку. Один из оппонентов в ходе потасовки ударил второго топором по голове.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него рубленые раны головы и предплечья.

Состояние мужчины оценили как среднетяжелое.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В данный момент он задержан.

Ранее драка двух женщин спровоцировала массовую потасовку и стрельбу в Ростове-на-Дону.