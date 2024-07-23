Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его сына Ксавье «убил вирус вокизма», из-за которого тот стал принимать блокаторы полового созревания. Об этом бизнесмен рассказал в интервью психологу Джордану Питерсону, передает Fox News.

Маск рассказал, что, по сути, его заставили подписать документы за сына, пригрозив, что тот может покончить с собой. По словам бизнесмена, он не понял, что происходит, к тому же все были в смятении из-за пандемии коронавируса.

Блокаторы полового созревания он сравнил с препаратами для стерилизации. Бизнесмен назвал идеологию вокизма невероятным злом и заявил, что пропагандирующие ее должны сесть в тюрьму. Маск «поклялся уничтожить вирус вокизма» после истории с сыном.

Ксавье — сын Маска и первой жены, писательницы Джастин Уилсон. У него есть брат-близнец Гриффин Маск. Два года спустя после появления первенцев у Маска и Уилсон родились еще трое сыновей: Кай, Саксон и Дамиан. В 2008 году пара подала на развод. Они по-прежнему делят опеку над своими пятью детьми.

Ранее Маск рассказал о попытках покушения на него.