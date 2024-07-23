Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск заявил, что его сына Ксавье «убил вирус вокизма»

Маск сравнил блокаторы полового созревания с препаратами для стерилизации

close
100%
Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его сына Ксавье «убил вирус вокизма», из-за которого тот стал принимать блокаторы полового созревания. Об этом бизнесмен рассказал в интервью психологу Джордану Питерсону, передает Fox News.

Маск рассказал, что, по сути, его заставили подписать документы за сына, пригрозив, что тот может покончить с собой. По словам бизнесмена, он не понял, что происходит, к тому же все были в смятении из-за пандемии коронавируса.

Блокаторы полового созревания он сравнил с препаратами для стерилизации. Бизнесмен назвал идеологию вокизма невероятным злом и заявил, что пропагандирующие ее должны сесть в тюрьму. Маск «поклялся уничтожить вирус вокизма» после истории с сыном.

Ксавье — сын Маска и первой жены, писательницы Джастин Уилсон. У него есть брат-близнец Гриффин Маск. Два года спустя после появления первенцев у Маска и Уилсон родились еще трое сыновей: Кай, Саксон и Дамиан. В 2008 году пара подала на развод. Они по-прежнему делят опеку над своими пятью детьми.

Ранее Маск рассказал о попытках покушения на него.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами