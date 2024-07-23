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82-летняя пенсионерка спасла электрика, который получил удар током во время ремонта

Bangkok post: в Таиланде пенсионерка спасла электрика, которого ударило током

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Bangkok Post/YouTube

В Бангкоке пожилая женщина оказала первую помощь электрику, который потерял сознание от удара током. Об этом сообщает Bangkok post.

82-летняя жительница Бангкока вызвала электрика для мелкого ремонта в ее доме. 61-летний мужчина стоял на приставной лестнице и осматривал провода, когда его неожиданно ударило током. Разряд был настолько сильным, что он потерял сознание.

Пожилая женщина не растерялась, она вызвала скорую помощь, сумела обвязать ногу электрика веревкой и стащить его с лестницы, после чего начала делать пострадавшему непрямой массаж сердца. Мужчина пришел в себя, его передали бригаде медиков. Пенсионерка рассказала, что смотрела ролики в социальных сетях, в которых показывалось, как помочь человеку с электротравмой.

До этого сообщалось, что семейная пара американцев пострадала от удара током в гидромассажной ванне на популярном курорте. Инцидент произошел в отеле на северо-западе Мексики, на курорте Сонора, 43-летний мужчина находился в джакузи вместе со своей 35-летней супругой, когда их неожиданно ударило током. Очевидцы пытались оказать первую помощь пострадавшим, женщину вытащили из воды и начали делать непрямой массаж сердца, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Мужа американки спасти не удалось.

Ранее пенсионерка наступила на оголенный провод в подъезде и получила удар током.

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