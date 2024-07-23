В совершении терактов в Запорожской области подозреваются сотрудники украинских спецслужб

Заказчиками и координаторами, по крайней мере, части терактов на территории Запорожской области являются сотрудники украинских спецслужб. Такое мнение высказал руководитель СУ СК по Запорожской области Александр Царакаев, сообщает ТАСС.

По словам Царакаева, Следственный комитет установил имена троих из них. Предполагается, что они находятся на Украине, их объявили в розыск. Уголовные дела направлены в суд.

Помимо этого Царакаев рассказал, что четверо человек координировали и совершали теракты, оставаясь на территории Запорожской области. Они также объявлены в розыск, но, по-видимому, уже успели покинуть территорию РФ.

23 июля ФСБ опубликовала видео с планировавшими теракт в Белгороде. По данным правоохранительных органов, двое местных жителей, граждане России 1986 и 1993 годов рождения, намеревались по заданию украинской стороны поджечь мечеть. Целью операции было столкновение верующих в России.

Ранее ФСБ пресекла канал поставок из Европы в РФ взрывчатки для терактов.